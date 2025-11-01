Фото: телеграм-канал "Городское хозяйство Москвы"

На юге Москвы благоустроили территорию возле пересадочного узла "Домодедовская". Об этом сообщается в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства.

"Основной задачей было организовать удобные подходы и подъезды к станции метро и автобусным остановкам, создать условия для комфортной пересадки между разными видами транспорта", – рассказал заммэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

Он добавил, что в зону проведения работ вошли территория у метро "Домодедовская" и части дублеров Каширского шоссе и Орехового бульвара.

Специалистами были убраны воздушные линии в кабельную канализацию протяженностью около 13 километров, дополнительно проложена ливневая система. На тротуарах работники обновили более 46 квадратных метров покрытия, на дорогах и во внутридворовых проездах – 65,4 тысячи квадратных метров. Также они обустроили парковочные карманы.

Кроме того, на пешеходных переходах появилось контрастное освещение, а всего в зонах проведения работ установлено почти 550 фонарей и уличных торшеров с энергоэффективными светильниками.

Были заменены старые остановочные павильоны и обновлено покрытие дорожек, пандусы и лестницы на участке от метро "Домодедовская" до дома 122 по Каширскому шоссе.

Кроме того, специалисты отремонтировали две спортивные площадки, три детские и одну для занятий воркаутом. Там появились новые футбольные ворота и покрытие. Также высажено более 185 деревьев и обустроено около 115 тысяч квадратных метров газона.

Ранее на Триумфальной площади в Москве создали новое общественное пространство. Там благоустроили территорию перед зданием Москомархитектуры площадью 0,4 гектара. Появились газон с холмами из геопластики, деревья, новые фонари и скамейки.

