Фото: пресс-служба департамента капитального ремонта города Москвы

На Триумфальной площади в Москве появилось комфортное общественное пространство. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства.

Специалистами была благоустроена территория перед зданием Москомархитектуры площадью 0,4 гектара. Работы проходили между 1-й и 2-й Брестскими улицами.

Отмечается, что парковка осталась там же, где и была раньше. Ее отгородили от остального пространства шлагбаумами и боллардами. Остальное пространство рабочие замостили гранитной плиткой той же формы и цвета, что и на другой части площади. Это помогло придать территории единый стиль.

У здания Москомархитектуры появился газон с холмами из геопластики. Он отделен от пешеходной зоны подпорной стенкой из архитектурного бетона. На ней появились сиденья. Со стороны Садового кольца и 1-й Брестской улицы разместили островки с деревьями.

Специалисты установили фонари, поставили скамейки и урны, выполнили облицовку зданий, обновили дорожное покрытие на парковке и проездах, а также нанесли разметку.

Ранее сообщалось, что на проспекте Академика Сахарова в центре Москвы началась высадка деревьев. В общей сложности специалисты высадят около 190 крупномеров. Деревья выбирают такие, которым будет легко адаптироваться к городским условиям. В качестве основной породы выбирается мелколистная липа "паллида".

