Высадка деревьев началась на проспекте Академика Сахарова в центре Москвы

Фото: комплекс городского хозяйства

Специалисты столичного комплекса городского хозяйства начали высаживать деревья на проспекте Академика Сахарова в центре Москвы. Об этом сообщил заммэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

"Приступили к осенней высадке деревьев на обновленных проспекте Академика Сахарова, улице Маши Порываевой и Комсомольской площади. В этом году в рамках благоустройства там была проложена новая трамвайная линия, соединившая площадь Трех вокзалов с Бульварным кольцом. В общей сложности территории украсят порядка 190 крупномеров", – отметил он.

Как объяснил Бирюков, специалисты подбирают деревья, учитывая их способность адаптироваться к сложным условиям города и визуальному облику. Для оживленных трасс необходимо создавать буферную зону между жилой застройкой и дорогой, поэтому деревья там очищают воздух, защищают от уличного шума и дорожной пыли, формируют тень и прохладу в жаркие дни.

По словам заммэра, в качестве основной породы выбирается мелколистная липа "паллида". Вдоль всего трамвайного маршрута от Комсомольской площади до Чистых прудов специалисты высадят около 160 таких деревьев возрастом 20–25 лет. На проспекте Академика Сахарова появятся остролистные клены, рябины и декоративные яблони. На Комсомольской площади и других участках также планируется создать зеленые островки из хвойников.

Деревья, которые высаживаются в столице, выращивают в специализированных питомниках. Крупномеры предполагаются для подготовленных заранее посадочных ям с плодородным грунтом и дренажным слоем.

Ранее возле нового вокзала Серп и Молот стартовал второй этап благоустройства. Работы проводятся в Андроньевском проезде, Гжельском и Съезжинском переулках, а также на участке Золоторожского Вала у станций метро "Площадь Ильича" и "Римская". Основная задача состоит в организации удобных подходов и подъездов к транспортному объекту, создании условий для быстрых пересадок и комфортной городской среды для местных жителей.