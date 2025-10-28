Второй этап благоустройства начался у нового вокзала Серп и Молот в Москве

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Второй этап благоустройства стартовал возле нового вокзала Серп и Молот в Москве. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства.

Заммэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков рассказал, что вокзал соединит МЦД-2 и МЦД-4, наземный транспорт и метро.

Работы второго этапа проводятся в Андроньевском проезде, Гжельском и Съезжинском переулках, а также на участке Золоторожского вала у станций метро "Площадь Ильича" и "Римская".

"Основная задача – организовать удобные подходы и подъезды к транспортному объекту, создать условия для быстрых пересадок и комфортную городскую среду для местных жителей", – пояснил Бирюков.

Специалисты уберут воздушные линии в кабельную канализацию в рамках программы "Чистое небо", дополнительно проложат ливневую систему, расширят тротуары и обновят на них 13,5 тысячи квадратных метров покрытия, уложат 10,6 тысячи квадратных метров асфальта на проезжей части, организуют парковки, поставят 100 фонарей и оборудуют пешеходные переходы опорами контрастного освещения.

Также планируется сделать Гжельский переулок пешеходным, разместить две приподнятые платформы с остановочными павильонами в Андроньевском переулке, где проходит трамвайная линия, сделать у метро "Площадь Ильича" зону отдыха площадью 8,4 тысячи квадратных метров, замостить плиткой пространство у памятника В. И. Ленину, создать зеленую зону на пересечении Съезжинского переулка и улицы Сергия Радонежского, а также разбить 13 тысяч квадратных метров газона.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что новый городской вокзал Серп и Молот станет одним из крупнейших транспортных хабов столицы. По его словам, он возводится практически с нуля. Объект появится на месте старых платформ и будет отвечать современным требованиям комфорта.

