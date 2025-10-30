Реабилитация Голубинского пруда началась на юго-западе Москвы

Фото: пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы

Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы приступили к работам по реабилитации Голубинского пруда на юго-западе столицы. Они завершатся до конца текущего года, сообщил заммэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

"Этот пруд был искусственно создан в конце XIX века на территории усадьбы Малое Голубино, на протяжении многих лет он остается любимым местом отдыха местных жителей. Но сейчас водоем находится в неудовлетворительном состоянии: на дне накопились большие объемы ила, наблюдается разрушение береговой полосы", – отметил он.

По словам Бирюкова, водоем площадью 0,8 гектара очистят от ила. Также там отремонтируют береговую полосу. В рамках работ будут извлечены иловые отложения общим объемом 5,2 тысячи кубометров, что позволит восстановить необходимую глубину пруда и минимизировать зарастание.

Кроме того, планируется привести в порядок береговую полосу. Специалисты сделают это с помощью гранитного щебня, что поможет остановить эрозийные процессы. Также они дополнят зону существующего песчаного пляжа новым речным песком.

Бирюков подчеркнул, что столичные водоемы регулярно обследуют. При выявлении проблем принимается решение о реабилитации. Всего в 2025 году в Москве запланировано обновление 19 прудов.

Ранее на юго-востоке Москвы стартовала реабилитация Верхнего и Нижнего Кузьминских прудов, которые входят в каскад водоемов на реке Чурилихе и расположены на территории музея-заповедника "Кузьминки-Люблино".

Водоемы общей площадью более 14,5 га очистят от иловых отложений объемом более 46 тысяч кубометров с помощью плавающего земснаряда, чтобы не осушать полностью и сохранить сложившуюся экосистему. Работы планируется завершить до конца года.