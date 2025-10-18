Реабилитация Верхнего и Нижнего Кузьминских прудов началась на юго-востоке Москвы

Фото: телеграм-канал "Городское хозяйство Москвы"

Реабилитация Верхнего и Нижнего Кузьминских прудов стартовала на юго-востоке Москвы. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства.

"Верхний и Нижний Кузьминские пруды входят в каскад водоемов на реке Чурилихе и расположены на территории Музея-заповедника "Кузьминки-Люблино". Это одно из любимых мест отдыха жителей юго-востока столицы. Однако сейчас водоемы находятся в неудовлетворительном состоянии", – отметил заммэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

По его словам, на дне водоемов накопились большие объемы иловых отложений, что привело к уменьшению глубины и активному зарастанию водорослями.

Водоемы общей площадью более 14,5 га очистят от иловых отложений объемом более 46 тысячи кубометров с помощью плавающего земснаряда, чтобы не осушать полностью и сохранить сложившуюся экосистему. После этого на Нижнем пруду отремонтируют конструкцию береговых полос, а на завершающем этапе сформируют зону биоплато.

Работы планируется завершить до конца года.

Ранее реабилитация Малого Чертановского пруда стартовала на юге Москвы. В ходе работ специалисты осушат его и избавятся от илового осадка объемом 8 тысяч кубометров.

Затем будет отремонтирована береговая полоса протяженностью более 500 метров. Для этого специалисты демонтируют верхний слой укрепления, зачистят бетонные конструкции, смонтируют арматурную сетку и заполнят ее напыляемой цементирующей смесью под давлением.

