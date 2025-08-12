Реабилитация Малого Чертановского пруда началась на юге Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Реабилитация Малого Чертановского пруда стартовала на юге Москвы, сообщает пресс-служба столичного комплекса горхозяйства со ссылкой на заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова.

По словам вице-мэра, на дне водоема скопился ил, что привело к уменьшению глубины и активному зарастанию зарослями. Кроме того, разрушилась береговая полоса. В связи с этим было принято решение о реабилитации, завершить которую планируется до конца года.

В ходе работ специалисты осушат пруд и избавятся от илового осадка объемом 8 тысяч кубометров. Затем они отремонтируют береговую полосу протяженностью более 500 метров. Для этого специалисты демонтируют верхний слой укрепления, зачистят бетонные конструкции, смонтируют арматурную сетку и заполнят ее напыляемой цементирующей смесью под давлением.

Бирюков отметил, что обследование городских водоемов проводится регулярно. Всего в этом году в столице запланировано обновление 19 прудов.

Ранее в ТиНАО привели в порядок 2-й Николо-Хованский пруд. Рабочие очистили водоем от ила без полного спуска воды с применением плавающего земснаряда. Помимо этого, они укрепили береговую линию, обустроили эксплуатационную и прогулочные дорожки.