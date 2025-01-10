10 января, 14:25Город
В ТиНАО завершена реабилитация 2-го Николо-Хованского пруда
Фото: телеграм-канал "Городское хозяйство Москвы"
Специалисты провели реабилитацию 2-го Николо-Хованского пруда в ТиНАО, сообщила в телеграм-канале пресс-служба комплекса горхозяйства Москвы со ссылкой на заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова.
Вице-мэр объяснил, что решение о реабилитации было принято в связи с тем, что на дне водоема скопился ил, его акватория активно цвела, а на береговой линии были локальные разрушения.
В рамках работ специалисты очистили пруд от ила без полного спуска воды с применением плавающего земснаряда. Также они укрепили береговую линию, сделали эксплуатационную и прогулочные дорожки.
На финальном этапе работ сформировали три зоны биоплато общей площадью 150 квадратных метров. Там высадят 2,5 тысячи водных растений.
Ранее специалисты привели в порядок Троицкий пруд в районе Коньково. Они очистили водоем от ила, отремонтировали береговую полосу и обустроили зону биоплато. Кроме того, там появились два деревянных настила и мост.
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