Специалисты привели в порядок Троицкий пруд в Конькове

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Специалисты комплекса городского хозяйства привели в порядок Троицкий пруд в Конькове, пишет портал мэра и правительства Москвы со ссылкой на заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова.

"Водоем, расположенный на территории парка культуры и отдыха "Яблоневый сад", находился в неудовлетворительном состоянии: на дне накопился слой иловых отложений, в теплое время года наблюдалось активное цветение акватории, береговая полоса имела локальные разрушения и эрозию", – сказал он.

Рабочие не только очистили водоем, площадью 0,4 гектара, но и починили береговую полосу длиной почти 380 метров и обустроили зону с биоплато. Средняя глубина пруда достигла 2,5 метра, так как со дна пропал ил и мусор. Здесь же появились два деревянных настила и мост.

До этого в городе завершилась реабилитация Соловьиного пруда, расположенного на юго-западе Москвы. Тогда рабочие очистили пруд от иловых отложений, восстановили и укрепили береговую полосу на протяжении 450 метров, обустроили зону биоплато общей площадью 370 квадратных метров, а также отремонтировали деревянные настилы и мост.

