Реабилитация Соловьиного пруда завершена на юго-западе Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Реабилитация Соловьиного пруда завершилась на юго-западе Москвы, передает комплекс городского хозяйства в телеграм-канале.

До проведения работ водоем находился в неудовлетворительном состоянии: на дне появился ил, а береговая полоса была частично разрушена, пояснил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. В связи с этим было принято решение о проведении комплексной реабилитации.

В рамках работ специалисты очистили пруд от иловых отложений, восстановили и укрепили береговую полосу на протяжении 450 метров, обустроили зону биоплато общей площадью 370 квадратных метров, а также отремонтировали деревянные настилы и мост через водоем. Сейчас пруд наполняют водой, добавил Бирюков.

Тем временем в Москве завершилась также реабилитация Ивановских прудов в ВАО. Рабочие очистили водоемы от ила, сделали ложе при помощи отсыпки речного песка, отремонтировали береговые полосы, организовали четыре зоны биоплато и установили видовые площадки для рыбаков. Теперь это снова комфортное место для отдыха горожан.