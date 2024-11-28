Реабилитация пруда "Радуга 2" завершена на востоке Москвы

Фото: телеграм-канал "Городское хозяйство Москвы"

В Москве завершилась реабилитация пруда "Радуга 2", расположенного недалеко от усадьбы Кусково и входящего в каскад, известный как Большой Графский пруд, рассказал заммэра по вопросам благоустройства Петр Бирюков, передает телеграм-канал городского хозяйства столицы.

Вице-мэр напомнил, что два года назад специалисты обновили соседний водоем – "Радуга 1", а в этом году очередь дошла и до второго. К моменту работ на его дне скопилось большое количество иловых отложений, которые провоцировали цветение акватории, также наблюдались разрушения участков береговой полос, отметил Бирюков.

Так, водоем площадью 1,1 гектара очистили от ила и грунта, что позволило увеличить среднюю глубину до нормативных отметок. Также был выполнен ремонт береговой полосы протяженностью 419 метров.

Сначала был демонтирован верхний слой берегового укрепления, после этого была проведена зачистка бетонных конструкций и монтаж армирующей сетки, которую заполнили цементирующей смесью под давлением, сказано в сообщении.

Специалисты регулярно проводят обследования столичных водоемов и в случае выявления проблем принимается решение о реабилитации. Список прудов формируется на основе учета пожеланий москвичей. Так, в этом году в столице планируется обновить более 20 прудов.

Ранее в порядок был приведен и Семеновский пруд, расположенный в Гагаринском районе на юго-западе столицы. Провести комплексную реабилитацию пруда решили по аналогичным причинам.

В результате водоем площадью 0,2 гектара очистили от ила, что в будущем позволит достичь оптимального температурного баланса донных и верхних слоев воды для недопущения зарастания в теплое время года. Береговую полосу отремонтировали, а берега декорировали камнем, втопленным в бетон.