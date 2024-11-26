Завершена реабилитация Семеновского пруда на юго-западе Москвы

Фото: телеграм-канал "Городское хозяйство Москвы"

Специалисты комплекса городского хозяйства провели реабилитацию Семеновского пруда, расположенного в Гагаринском районе на юго-западе столицы, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Вице-мэр напомнил, что водоем находился в неудовлетворительном состоянии: на дне накопился слой иловых отложений, акватория активно цвела из-за большого количества водорослей, береговая полоса локально разрушилась. В связи с этим власти решили провести комплексную реабилитацию пруда.

В результате водоем площадью 0,2 гектара очистили от ила, за счет чего увеличилась его средняя глубина. Это позволит достичь оптимального температурного баланса донных и верхних слоев воды для недопущения зарастания в теплое время года. Береговую полосу отремонтировали, берега декорировали камнем, втопленным в бетон. На финальном этапе организовали две отдельные зоны биоплато общей площадью более 160 квадратных метров и восстановили работу инженерных сооружений.

"Теперь это вновь комфортное место для отдыха горожан", – сказал Бирюков.

Заммэра отметил, что специалисты регулярно проводят обследования столичных водоемов, в случае выявления проблем принимается решение о реабилитации. Список водных объектов формируется с учетом пожеланий москвичей. Всего в этом году в Москве планируется обновить более 20 прудов.

Ранее завершилась реабилитация Верхнего Салтыковского пруда. Рабочие аналогично извлекли иловые отложения в объеме 325 кубометров, после чего отремонтировали конструкцию береговых полос протяженностью более 140 метров и сформировали зону биоплато.

До этого к концу подошли восстановительные работы в Перекопском пруду. Специалисты очистили водоем от ила, что привело к увеличению средней глубины пруда. После этого было сформировано ложе водоема.