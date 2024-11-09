Реабилитация Верхнего Салтыковского пруда завершилась в Северном Бутове

Фото: пресс-служба комплекса городского хозяйства города Москвы

Специалисты комплекса городского хозяйства привели в порядок Верхний Салтыковский пруд в столичном районе Северное Бутово. Об этом рассказал заммэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

"Водоем находился в неудовлетворительном состоянии: на дне накопились большие объемы иловых отложений, что привело к активному зарастанию водорослями, наблюдалось разрушение береговой линии", – приводятся его слова на портале мэра и правительства Москвы.

Как уточнил заммэра, специалисты извлекли 325 кубометров иловых отложений, после чего отремонтировали конструкцию береговых полос протяженностью более 140 метров и сформировали зону биоплато. Там они высадили 1,8 тысячи водных растений разных видов, что увеличило глубину и исключило зарастание пруда в теплое время года.

Ранее к концу подошла реабилитация Перекопского пруда в ЮЗАО. Специалисты очистили водоем от ила, что привело к увеличению средней глубины пруда. После этого было сформировано ложе водоема. Затем сотрудники КГХ отремонтировали береговую полосу. Также на территории пруда обустроены три зоны биоплато, общая площадь которых составляет около 250 квадратных метров.

Кроме того, на северо-востоке столицы стартовала реабилитация Ярославского пруда. Водоем находится в неудовлетворительном состоянии. На его дне накопился ил, акватория обильно зарастает, разрушается береговая полоса. Из-за этого было решено провести реабилитацию пруда, мероприятия планируется закончить до конца года.

