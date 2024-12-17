Реабилитацию Ивановских прудов завершили на востоке Москвы

Фото: телеграм-канал "Городское хозяйство Москвы"

Специалисты провели реабилитацию Ивановских прудов в Восточном административном округе Москвы. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства.

Водоемы находились в неудовлетворительном состоянии. На их дне скопился слой ила, акватория заросла водной растительностью, а также там наблюдались разрушения береговой полосы.

"В связи с этим было принято решение провести комплексную реабилитацию прудов, работы выполнены в полном объеме, теперь это вновь комфортное место для отдыха москвичей", – подчеркнул заммэра Петр Бирюков.

В рамках работ специалисты очистили от ила водоемы общей площадью 1,3 гектара, сформировали ложе при помощи отсыпки речного песка мелкой фракции, отремонтировали береговые полосы общей протяженностью более 600 метров, на нижнем пруду установили две дополнительные видовые площадки для рыбаков и организовали четыре зоны биоплато.

Ранее была завершена реабилитация пяти Оленьих прудов в парке "Сокольники". Специалисты починили берег протяженностью более 1 700 метров и восстановили работу водосбросных сооружений. Отдельные участки берега прудов решили оставить откосными, чтобы на них было удобно выходить водоплавающим птицам.

