В Москве будет обновлен деревянный настил парящего моста в парке "Зарядье"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Специалисты "Гормоста" обновят деревянный настил парящего моста в парке "Зарядье". Об этом сообщается в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства.

Отмечается, что общая площадь работ составит более тысячи квадратных метров.

Изношенные деревянные брусья будут демонтированы, а вместо них появятся новые, сделанные из сибирской лиственницы. При этом проход по мосту во время ремонта будет открыт, движение перекроют лишь частично.

Ремонтные работы будут проводиться впервые с момента открытия парящего моста в 2017 году. Они необходимы, так как деревянное покрытие теряет прочность из-за большого потока посетителей и погодных условий. Благодаря ремонту срок службы конструкции будет продлен.

