Более 140 эскалаторов отремонтировали в метро Москвы за 3 квартала 2025 года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

За 3 квартала 2025 года в Московском метрополитене отремонтировали более 140 эскалаторов. Об этом сообщил столичный Дептранс в своем телеграм-канале.

Как объяснили в транспортном ведомстве, от этого зависит комфорт и безопасность поездок пассажиров.

В рамках работ на 52 эскалаторах провели капитальный ремонт с полной переборкой и заменой некоторых деталей. Также отремонтировали тяговые цепи, валы регулятора, ступени и направляющие лестничного полотна. На 90 эскалаторах проведен средний ремонт. Там заменили отдельные элементы, в число которых входят настил и бегунки ступеней.

"Наш приоритет – это безопасность и комфорт пассажиров. По задаче мэра Москвы Сергея Собянина мы тщательно следим за состоянием транспортной инфраструктуры", – сказал заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Он добавил, что специалистами регулярно проводятся планово-предупредительные работы по ремонту эскалаторов метро. Техника обновляется еще до того, как она даст сбой.

Ранее сообщалось, что за 2025 год на Третьем транспортном кольце в Москве заменили около 600 тысяч квадратных метров дорожного покрытия. Работы проводились на Остаповской развязке, Автозаводской улице, участке от Андреевского моста до Комсомольского проспекта и в Гагаринском тоннеле.

