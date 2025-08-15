Более 1,3 тыс домов капитально отремонтировали в Москве в 2025 году

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Свыше 1,3 тысячи домов капитально отремонтировали в Москве в 2025 году, сообщила пресс-служба столичного комплекса горхозяйства со ссылкой на заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова.

По словам вице-мэра, в масштабную программу капремонта в этом году включили более 2,4 тысячи объектов. Всего с 2015 года привели в порядок около 16 тысяч домов. После обновления они стали более энергоэффективными и комфортными, отметил он.

В ходе работ специалисты обновляют фасад, меняют инженерные системы и лифты, ремонтируют крыши, подъезды и входные группы. Перечень работ для каждого здания определяется отдельно.

Помимо перечисленного, рабочие приводят в нормативное состояние системы электро- и газоснабжения, канализации, противопожарной автоматики. На особом контроле находится соблюдение сроков эксплуатации лифтов, поскольку это оборудование повышенной опасности.

Всего в московскую программу капремонта включили порядка 30 тысяч зданий общей площадью более 300 миллионов квадратных метров. Это составляет 10% от всех многоквартирных домов, вошедших в региональные программы по всей России.

В рамках программы капремонта специалисты уже заменили в столице свыше 2,1 тысячи лифтов. В общей сложности в этом году оборудуют более 4,2 тысячи подъемников. В ходе работ старое оборудование меняется на новое. Если в подъезде несколько лифтов, то они обновляются поочередно.