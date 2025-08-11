В центре Москвы начался капремонт левобережной эстакады Новоарбатского моста

Фото: телеграм-канал "Городское хозяйство Москвы"

Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к капитальному ремонту левобережной эстакады Новоарбатского моста. Об этом рассказал заммэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

"Содержанию мостовых сооружений уделяется особое внимание, все объекты проходят регулярные обследования, при необходимости принимается решение о выполнении капитального или текущего ремонта", – напомнил вице-мэр, его слова приводятся в телеграм-канале КГХ.

Ремонтные работы затронут участок, на котором расположены площадь Свободной России, перекрестки с улицами Новый Арбат и Конюшковской, а также съезды на Смоленскую и Краснопресненскую набережные.

Ремонт будут проводить поэтапно и с частичным перекрытием полос движения. К работам привлекут более 30 специалистов и около 15 единиц техники. Они заменят деформационные швы, асфальтобетонное покрытие проезжей части и тротуаров.

Также будет восстановлена гидроизоляция, обновлены конструкции левобережной эстакады и гранитная облицовка лестничных сходов. Вместе с тем там установят новую систему водоотведения.

В КГХ напомнили, что за последние 13 лет все мостовые сооружения в Москве прошли различные виды ремонта. Благодаря этому срок их службы был продлен. Также движение для водителей и пешеходов стало более комфортным.

В конце июля в Москве началась реставрация шпиля главного здания МГУ имени М. В. Ломоносова. К настоящему моменту рабочие уже обследовали сооружение и начали зачистку металлических конструкций, а также подготовку к установке новых стекол. Полностью завершить работы планируется в 2026 году.

Вместе с тем в здании вуза продолжается капремонт внутренних помещений. Специалисты уже починили 7-й, 12-й и 22-й этажи, где находятся помещения геологического, географического и механико-математического факультетов.

