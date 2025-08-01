Более 80% столичных соцобъектов подготовили к новому отопительному сезону

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Свыше 80% социальных объектов подготовлено в Москве к новому отопительному сезону, рассказал заммэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

Вице-мэр подчеркнул, что подготовке соцобъектов к осенне-зимнему периоду уделяется особое внимание, поскольку с началом отопительного сезона тепло подается в первую очередь в эти учреждения.

По его словам, в данный момент уже полностью подготовлены более 6,7 тысячи объектов. Из них 4 801 объект относится к образовательным учреждениям, 1 243 – к объектам здравоохранения, 366 – к объектам культуры и 221 – к спортивным объектам.

Бирюков отметил, что в столице еще продолжаются мероприятия по подготовке к отопительному сезону.

"На тепловых сетях организованы гидравлические испытания, в ходе которых отдельные участки трубопроводов по очереди выводятся из эксплуатации, в них повышается давление, чтобы проверить состояние коммуникаций. Это позволяет специалистам ПАО "МОЭК" заранее выявить возможные ненадежные участки и оперативно их отремонтировать", – поделился заммэра.

Всего планируется проверить 9 тысяч километров магистральных и 9,3 тысячи километров разводящих сетей. К новому отопительному сезону в Москве будут подготовлены свыше 74 тысяч зданий, включая более чем 34 тысячи жилых домов, уточнил Бирюков.

Ранее сообщалось, что в Москве закупят более 300 тысяч отопительных приборов для капитального ремонта жилых домов. В закупку войдут радиаторы, полотенцесушители и конвекторы.

Специалисты планируют обновить отопительные системы в более чем 600 домах. Работы помогут обеспечить готовность зданий к осенне-зимнему периоду.

