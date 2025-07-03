Москва закупит более 300 тыс отопительных приборов для капремонта жилых домов

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Москве закупят более 300 тысяч отопительных приборов для капитального ремонта жилых домов, сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства со ссылкой на заммэра Петра Бирюкова.

По его словам, в закупку войдут радиаторы, полотенцесушители и конвекторы. Специалисты планируют обновить отопительные системы в более чем 600 домах. Работы помогут обеспечить готовность зданий к осенне-зимнему периоду.

"Своевременная и качественная замена отопительных приборов – залог комфорта и безопасности в квартирах горожан", – отмечается в сообщении.

В ходе работ будут обновлены все изношенные детали, включая трубопроводы, запорную арматуру, задвижки, различные соединительные компоненты и отопительные приборы в жилых помещениях и местах общего пользования.

Капремонт инженерных систем обеспечивает их стабильное функционирование без сбоев в холодное время года. По окончании работ специалисты проведут комплексную опрессовку под контролем ресурсоснабжающей компании.

Сотрудники комплекса применяют отечественные отопительные приборы и материалы, которые также долговечны и соответствуют требованиям надежности. В частности, при модернизации системы отопления в помещении могут быть установлены высокоэффективные биметаллические радиаторы российского производства или современные конвекторы с высокой мощностью.

Между тем в 2025 году в Москве проведут капитальный ремонт в более 100 жилых домах, которые вошли в программу комплексного благоустройства. Для каждого здания разработали уникальный проект, подобрали современные технологии и отечественные материалы. Отремонтируют дома по специальной технологии "мокрый фасад".