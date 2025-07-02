Более 700 улиц благоустроят в Москве до конца года

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Специалисты комплекса городского хозяйства благоустроят свыше 700 улиц в Москве в 2025 году. Об этом рассказал заммэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

"Основная задача комплексной программы благоустройства – обеспечить комфортное передвижение водителей и пешеходов, организовать удобные маршруты к жилым кварталам, транспортным и социально значимым объектам", – приводятся его слова на портале мэра и правительства Москвы.

В прошлом году в порядок были приведены 667 улиц, включая более 20 километров набережных реки Яузы, исторический сквер около главного здания МГУ имени М. В. Ломоносова и прилегающие улицы.

В 2025 году в рамках работ специалисты благоустроят Новорязанское и Осташковское шоссе, улицы Бутырскую, Дубнинскую и Крылатские Холмы. Также обновление затронет Нагатинскую, Новоданиловскую, Даниловскую, Павелецкую, Дербеневскую и Шлюзовую набережные. Специалисты поменяют покрытие тротуаров и дорог, сделают удобные парковочные карманы и новые наземные переходы с опорами контрастного освещения. Кроме того, они обновят уличные фонари и установят современные остановки, новые дорожные знаки, светофоры и стелы пешеходной навигации. Вместе с тем будут обустроены газоны и высажены деревья.

Ранее сообщалось, что в столице появится новый прогулочный маршрут вдоль Москвы-реки. Он протянется от Нагатинской набережной до Шлюзовой. Длина маршрута превысит 10,5 километра и включит в себя новые зоны отдыха, велодорожки и парковки. Там будут созданы 35 современных остановок общественного транспорта.

