Около 50% работ по обновлению дорожной разметки выполнено в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Специалисты выполнили около 50% работ по обновлению дорожной разметки в Москве. Ее поменяли на Кремлевской набережной, Большой Академической улице, улице Обручева, Краснопресненской набережной и ряде других объектов, сообщается в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства.

"Разметка выполняется долговечными пластичными материалами – холодным двухкомпонентным пластиком и термопластиком. Ее планируется нанести на более чем 4 тысячи дорожных объектов, общая площадь линий превысит 3,5 миллиона квадратных метров", – отметил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Для нанесения элементов дорожной разметки сложной конфигурации специалисты применяют холодный пластик, а для продольных линий – термопластик.

В первую очередь разметку обновляют возле дошкольных и учебных заведений, лечебно-профилактических учреждений, крупных ТПУ, станций метро, парков, театров и кинотеатров. Работы проводятся в основном ночью с частичным ограничением движения.

В общей сложности планируется разметить порядка 80 тысяч стрел направления движения, более 26 тысяч наземных пешеходных переходов, свыше 11 тысяч знаков остановок общественного транспорта, более 10 тысяч знаков "Осторожно, дети" и свыше 400 "вафельниц".

Кроме того, мастера займутся линиями, разделяющими потоки встречного и попутного направлений, и стоп-линиями, дублирующими дорожные знаки.

Ранее ЦОДД разработал проект по переразметке участка Носовихинского шоссе на развязке с МКАД. По новой схеме добавятся повороты и развороты, а также полосы движения. Ожидается, что в результате водители смогут экономить в пути до 7 минут, а пробег сократится на 350 метров.

