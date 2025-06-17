В Москве по 61 адресу обновили и модернизировали светофоры

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Центр организации дорожного движения (ЦОДД) обновил и модернизировал светофоры по 61 адресу в Москве с начала 2025 года. Работы прошли почти во всех округах города, сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

Заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов уточнил, что по 40 адресам светофоры были обновлены. Там заменили оборудование, установили дополнительные секции и звуковые сигналы. Еще на 21 точке разместили новые светофоры.

"Продолжаем улучшать условия для всех участников дорожного движения по поручению мэра Москвы Сергея Собянина", – подчеркнул Ликсутов.

Отмечается, что перед установкой светофора в конкретном месте учитываются ряд показателей, среди них – уровень аварийности, интенсивность потоков транспорта и пешеходов, количество полос на проезжей части, наличие точек притяжения и социальных объектов, а также обращения горожан.

Приоритетными специалисты считают места концентрации ДТП, перекрестки и магистрали с интенсивным движением, точки рядом с социальными объектами и участки у станций метро, Московского центрального кольца (МЦК) и Московских центральных диаметров (МЦД).

"Также ситуативно меняем настройки режимов работы светофоров, чтобы обеспечить быстрый проезд транспорта и уменьшить время ожидания у пешеходов", – добавляется в сообщении.

Ранее ЦОДД разработал 7 проектов по переразметке дорог на Третьем транспортном кольце (ТТК). Обновленная разметка появится на Ленинградском проспекте, Звенигородском шоссе, между проспектом Генерала Дорохова и Комсомольским проспектом, на Зиловском бульваре, Автозаводской, Южнопортовой, Нижегородской улицах.

