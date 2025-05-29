Велоинспекторы ЦОДД начали патрулировать улицы Москвы

Фото: Агентство "Москва"/Денис Воронин

Велопатруль Центра организации дорожного движения приступил к работе на улицах Москвы. Об этом сообщил замглавы ЦОДД по транспортному обеспечению и фотовидеофиксации Егор Чернов.

"Сотрудники на велосипедах преимущественно в пределах Третьего транспортного кольца (ТТК) объезжают все улицы и при необходимости подают заявки на неисправность дорожно-транспортной инфраструктуры и оказывают помощь всем участникам дорожного движения", – рассказал он.

По словам Чернова, в прошлом году велопатруль подал 21 тысячу заявок на неисправность инфраструктуры и помог москвичам свыше 800 раз. Экипаж имеет с собой аптечку, воду, бланки европротокола, набор для ремонта велосипедов, бустер для запуска авто и небольшой огнетушитель.

Сотрудники находятся в прямом контакте с ситуационным центром, следящим за обстановкой в столице. При появлении проблемы он сразу направляет ближайший велопатруль.

Ранее сообщалось, что специалисты аварийно-спасательного формирования ГБУ "Автомобильные дороги" 309 раз выезжали на вызовы для помощи пострадавшим на столичных дорогах.

Всего в городе работают 6 аварийно-спасательных постов. Основными задачами специалистов являются устранение последствий аварий, обеспечение безопасности людей и оказание первой помощи пострадавшим на МКАД и соседних магистралях.

