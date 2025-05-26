Мотопатруль ЦОДД начал работу на столичных улицах

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

Мотопатруль Центра организации дорожного движения появился на столичных улицах. В настоящее время он состоит из шести сотрудников, сообщается в телеграм-канале Дептранса Москвы.

Мотопатруль является самой молодой службой центра. Он появился весной прошлого года. Работники на мотоциклах каждый день в летний сезон патрулируют городские улицы, под их контролем преимущественно находится центр Москвы.

Штат сформирован из сотрудников, прошедших специальную переподготовку и показавших отличные навыки управления мотоциклом. Они оснащены конусами, сигнальными маяками, пусковым устройством для двигателей, насосом и другими необходимыми предметами.

Главное преимущество мотопатруля – маневренность и оперативность, отметил заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов. По его словам, за прошлый мотосезон патрульные помогли свыше 300 раз.

Ранее московские спасатели начали патрулирование во всех районах Москвы. Мотогруппы отправляются на вызовы, связанные с ликвидацией последствий ДТП, оказанием первой помощи, поиском потерявшихся в лесах и содействием в тушении пожаров. Перед началом мотосезона спасатели прошли специальную подготовку.