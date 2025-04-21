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21 апреля, 21:30

Технологии

"Московский патруль": в столице тестируют функцию показа сигналов светофоров в навигаторе

"Московский патруль": в столице тестируют функцию показа сигналов светофоров в навигаторе

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В Москве тестируют функцию показа сигналов светофоров в навигаторе. Теперь водители заранее будут знать, когда они успевают проехать на зеленый, а когда лучше притормозить, рассказали в ЦОДД.

Тестирование проводится только в пяти районах столицы. Информация о сигналах светофоров передается в приложение одного из мобильных навигаторов из интеллектуальной системы ЦОДД. Это первая подобная разработка в России и в целом в Европе.

Подробнее – в программе "Московский патруль".

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