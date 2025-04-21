21 апреля, 21:30Технологии
"Московский патруль": в столице тестируют функцию показа сигналов светофоров в навигаторе
В Москве тестируют функцию показа сигналов светофоров в навигаторе. Теперь водители заранее будут знать, когда они успевают проехать на зеленый, а когда лучше притормозить, рассказали в ЦОДД.
Тестирование проводится только в пяти районах столицы. Информация о сигналах светофоров передается в приложение одного из мобильных навигаторов из интеллектуальной системы ЦОДД. Это первая подобная разработка в России и в целом в Европе.
Подробнее – в программе "Московский патруль".