"Московский патруль": в столице тестируют функцию показа сигналов светофоров в навигаторе

В Москве тестируют функцию показа сигналов светофоров в навигаторе. Теперь водители заранее будут знать, когда они успевают проехать на зеленый, а когда лучше притормозить, рассказали в ЦОДД.

Тестирование проводится только в пяти районах столицы. Информация о сигналах светофоров передается в приложение одного из мобильных навигаторов из интеллектуальной системы ЦОДД. Это первая подобная разработка в России и в целом в Европе.

Подробнее – в программе "Московский патруль".