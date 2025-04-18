Baza: национальный стандарт кулича предложили создать в России

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Учаева

Общественник Владимир Зыков направил обращение в Росстандарт с просьбой разработать национальный стандарт кулича и определить его состав, технологию приготовления и маркировку. Об этом пишет телеграм-канал Baza.

Зыков в своем обращении призвал учесть сезонные и культурные особенности кулича. Он считает, что разнообразие начинок и вариантов куличей в России вводит потребителей в заблуждение. В частности, в стране есть ГОСТ на кекс, но на кулич – нет.

В это же время кекс дешевле в производстве, из-за чего современные куличи по составу напоминают именно их, уверен общественник. В конечном счете производители удешевляют товар, а страдают обычные россияне.

В преддверии праздника Пасхи одна из сетей гипермаркетов зафиксировала рост спроса на яйца. Об этом сообщает RT.



"Продажи увеличились в среднем в 2,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Ажиотажный спрос начался 14 апреля, а пик пришелся на 17 апреля – Чистый четверг", – отметили в пресс-службе сети гипермаркетов.

При этом спрос на яйца в Екатеринбурге, Ростове-на-Дону и в Краснодаре вырос в 3 раза, в Новосибирске и Нижнем Новгороде – в 2,5 раза, в Воронеже – в 2 раза, а в Тюмени – в 3,5 раза.

Самыми популярными стали яйца категории С1, на них пришлось 74% от общего объема продаж. Также был зафиксирован спрос на наборы для окрашивания яиц. Продажи термоэтикеток, красок и декоративных наклеек увеличились на 250%.

Ранее стало известно, что столичные производители изготовили к Пасхе свыше 4,5 миллиона куличей и кексов. Такой объем позволяет полностью удовлетворить спрос на традиционную праздничную продукцию.

При этом специалисты предупреждают россиян об опасности сладких куличей с обильной начинкой и глазурью. Дело в том, что из-за высокого содержания калорий они вредны для здоровья.

