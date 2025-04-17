Свыше 4,5 млн куличей и кексов изготовили московские производители к Пасхе

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Московские производители кондитерско-булочных изделий изготовили к Пасхе свыше 4,5 миллиона куличей и кексов. Такой объем позволяет полностью удовлетворить спрос на традиционную праздничную продукцию, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Как отметил глава департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов, Москва традиционно остается одним из крупнейших производителей хлебобулочных и кондитерских изделий в России. Действуют около 120 предприятий, где работают свыше 18 тысяч человек.

"Это внушительный промышленный комплекс, который обеспечивает качественной и разнообразной выпечкой не только москвичей, но и жителей других регионов", – добавил Гарбузов.

Фестиваль "Пасхальный дар" пройдет в Москве с 19 по 30 апреля. Площадки для проведения мероприятия будут организованы на территориях, прилегающих к храмам, а также в разных районах города, отметил ранее Сергей Собянин, уточнив, что особое внимание организаторы уделят добрым делам и отзывчивости.