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07 марта, 07:15

Безопасность

Мошенники начали обманывать россиян при помощи системы NFC

Мошенники начали обманывать россиян при помощи системы NFC

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Мошенники придумали новую схему обмана россиян. Теперь деньги крадут через систему NFC. Аферисты звонят жертве и уговаривают установить фейковое банковское приложение. Выглядит оно как настоящее, могут даже совпадать название и логотип.

После запуска приложение требует поднести банковскую карту к задней панели телефона и ввести ПИН-код. Данные сразу передаются в телефон мошенника. Тот уже находится у банкомата и удаленно снимает деньги через свой смартфон.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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