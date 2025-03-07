Мошенники начали обманывать россиян при помощи системы NFC

Мошенники придумали новую схему обмана россиян. Теперь деньги крадут через систему NFC. Аферисты звонят жертве и уговаривают установить фейковое банковское приложение. Выглядит оно как настоящее, могут даже совпадать название и логотип.

После запуска приложение требует поднести банковскую карту к задней панели телефона и ввести ПИН-код. Данные сразу передаются в телефон мошенника. Тот уже находится у банкомата и удаленно снимает деньги через свой смартфон.

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