Кабмин РФ для борьбы с мошенниками запретил звонки с IP-телефонии на телефоны граждан

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Кабмин России для борьбы с телефонными мошенниками запретил звонки с IP-телефонии на телефоны граждан. Об этом сообщается на сайте правительства.

Согласно документу, лицензия на передачу интернет-данных с наложением голосовой информации была исключена из списка лицензий на оказание услуг связи. Отмечается, что с помощью данной технологии удавалось выходить на связь с человеком, который использовал стационарную телефонную или мобильную сети связи.

"Чаще всего такими технологиями пользовались мошенники, поскольку они позволяли подменять номера. Теперь этот вид телефонного мошенничества будет серьезно ограничен, поскольку будет исключена возможность присоединения сетей передачи данных к телефонным сетям связи", – отметили в правительстве.

Подчеркивается, что данное решение не скажется на обычных пользователях.

Ранее министерство внутренних дел России попросило россиян быть более бдительными и не контактировать с неизвестными по телефону или через иные средства коммуникации.

В МВД рассказали, что за последние несколько дней в российских регионах выросло число умышленных преступлений, связанных с попытками поджогов и подрывов административных зданий, отделений банков и почт, а также полицейских машин. С 18 по 26 декабря выявлено 55 подобных преступлений. В результате были задержаны 44 человека.

В большинстве случаев, как сообщили в ведомстве, реализовывали эти преступления пенсионеры и молодые люди, которые ищут возможность легко заработать деньги. Однако оказалось, что они действовали под влиянием анонимных кураторов, которые связывались с ними по телефону или через мессенджеры.

В МВД предупредили, что организовывают подобные преступления спецслужбы Украины, которые используют различные методы психологического воздействия, чтобы спровоцировать граждан на противоправные действия.

