Прокуратура Москвы: женщины чаще мужчин становятся жертвами телефонных мошенников

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Женщины чаще мужчин становятся жертвами телефонных мошенников, сообщила пресс-служба столичной прокуратуры в телеграм-канале.

По данным ведомства, за 11 месяцев 2024 года зарегистрировано более 47 тысяч потерпевших от дистанционных хищений денег. Жертвами злоумышленников чаще всего становились женщины (25 916 случаев от общего количества), остальные преступления совершены в отношении мужчин и организаций.

Кроме того, отметили в прокуратуре, чаще от телефонного мошенничества страдают люди старше 66 лет – 10 154 потерпевших. В возрасте от 36 до 45 лет зарегистрировано 8 012 случаев, от 26 до 35 лет – 6 625, от 18 до 25 лет – 6 933, от 46 до 55 лет – 6 076, от 56 до 65 лет – 6 631, до 18 лет – 200.

Граждан призвали не выполнять по телефону указания от неизвестных лиц, не делать переводы и не устанавливать программы и приложения по их просьбе.

Ранее россиян предупредили об активизации мошенников в преддверии Нового года. Для обмана злоумышленники используют поддельные приложения и ситуативный фишинг.

Кроме того, в этот период увеличивается число угроз, связанных с использованием современных технологий, в том числе шпионское ПО и трояны удаленного доступа.