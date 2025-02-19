Задания по русскому языку для детей мигрантов подготовят к середине марта

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Задания для экзамена по русскому языку для детей иностранных граждан и лиц без гражданства разработают к середине марта. Об этом сообщается на сайте Федеральной службы надзора в сфере образования и науки.

Рособрнадзор подготовил проект приказа, которым определяется минимальное число баллов, необходимых для сдачи экзамена по русскому языку для детей мигрантов. Оценка "удовлетворительно" означает, что все необходимые требования, предъявляемые к знаниям иностранца, поступающего в конкретный класс, выполнены.

Как рассказал заместитель руководителя ведомства Игорь Круглинский, знания мигрантов будут оцениваться по каждому разделу отдельно, а в суммарной оценке акцент будет сделан на коммуникативной части теста в разделах "Говорение" и "Слушание". Для проведения тестирования используются результаты исследований и позитивные практики некоторых профильных вузов, при этом варианты тестирования создаются для каждого класса школы, отметил он.

Ранее Рособрнадзор опубликовал проект, в котором предлагалось засчитывать тестирование при 30% верных ответов. В свою очередь, председатель Госдумы Вячеслав Володин заявлял, что проект является девальвацией норм закона. Он отмечал, что 30% при 10-балльной оценке – "в лучшем случае двойка".

Тем временем Минобрнауки начало работу над созданием единого тестирования по русскому языку для иностранных абитуриентов. Рассмотрение вопроса стартовало после получения соответствующего поручения от главы государства. Тестирование планируют создать на базе действующего экзамена в системе ТРКИ – теста по русскому языку как иностранному.