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12 февраля, 18:52

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Рособрнадзор: для сдачи теста по русскому детям мигрантов нужно 30% верных ответов

В Рособрнадзоре назвали критерии сдачи теста по русскому языку для детей мигрантов

Фото: 123RF/michaeljung

Тестирование по русскому языку для детей мигрантов будет считаться пройденным при 30% верных ответов. Соответствующий проект Рособрнадзора размещен на портале проектов нормативных правовых актов.

Как указано в пояснительной записке, предлагается установить указанное минимальное количество баллов за прохождение тестирования при приеме на обучение по программам начального, основного и среднего общего образования.

В декабре 2024 года Владимир Путин подписал закон, запрещающий принимать детей иностранцев в школы без знания русского языка. Для поступления ребенок должен успешно сдать тест.

Материалы для тестирования Рособрнадзор представит к 1 апреля этого года, заявил замглавы ведомства Игорь Круглинский. По его словам, времени для их подготовки осталось мало, однако служба успеет представить материалы к назначенной дате.

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