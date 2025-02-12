Материалы для тестирования детей мигрантов по русскому представят к 1 апреля

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Рособрнадзор представит материалы для тестирования детей мигрантов по русскому языку к 1 апреля этого года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя главы ведомства Игоря Круглинского.

По его словам, Рособрнадзор находится в активной стадии разработки материалов. Он отметил, что времени для их подготовки осталось мало, поскольку закон вступает в силу с 1 апреля.

Тем не менее служба успеет представить материалы для тестирования к этой дате, заверил Круглинский.

Ранее Владимир Путин подписал закон о запрете приема детей мигрантов в школы без знания русского языка. Чтобы поступить в учебное заведение, ребенку иностранцев необходимо будет успешно сдать тест по русскому, уровень знаний должен быть достаточным для освоения программ начального, основного и среднего общего образования.

Тем временем Минобрнауки начало работу над созданием единого тестирования по русскому языку для иностранных абитуриентов. Рассмотрение вопроса стартовало после получения соответствующего поручения от главы государства. Тестирование планируют создать на базе действующего экзамена в системе ТРКИ – теста по русскому языку как иностранному.