Медведев заявил, что в российских школах учатся более 200 тысяч детей мигрантов

Фото: kremlin.ru

Более 200 тысяч детей мигрантов учатся в российских школах. Такую статистику озвучил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев во время совещания по поводу улучшения миграционного закона, его выступление транслировалось на странице в соцсети "ВКонтакте".

По его словам, из этого количества детей мигрантов свыше 40% имеют недостаточный уровень владения русским языком для начального освоения образовательных программ.

В начале декабря Госдума одобрила инициативу о запрете принимать в школы детей мигрантов без знания русского языка. Уточнялось, что проверка на знание языка станет обязательной.

В свою очередь, Владимир Путин поддержал закон и при этом призвал повышать производительность труда и применять технологии, не требующие большого количества неквалифицированного труда. По его словам, это поможет сократить число мигрантов в стране.

