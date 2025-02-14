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Новости

14 февраля, 10:15

Новости

Собянин: Москва реализует около 100 проектов с использованием ИИ

Собянин: Москва реализует около 100 проектов с использованием ИИ

Собянин одобрил план строительства школы с детским садом на юго-востоке Москвы

Мэр Москвы: Ленинградский вокзал станет максимально комфортным для пассажиров

Новости часа: Собянин рассказал, каким станет Ленинградский вокзал после обновления

Новости часа: Ленинградский вокзал станет максимально комфортным для пассажиров

Собянин: площадь залов ожидания Ленинградского вокзала вырастет более чем втрое

Новости часа: Собянин рассказал, каким станет Ленинградский вокзал после модернизации

Новости часа: Собянин рассказал, каким станет Ленинградский вокзал после модернизации

Новости часа: Собянин рассказал, каким станет Ленинградский вокзал после модернизации

Собянин: площадь залов ожидания Ленинградского вокзала вырастет более чем втрое

Более 100 проектов с использованием искусственного интеллекта сейчас реализует правительство Москвы. О цифровизации жизни мегаполиса в личном блоге рассказал Сергей Собянин.

По словам мэра, нейросети сейчас активно используют в транспорте, медицине, образовании, строительстве и многих других сферах городского хозяйства. Только за прошлый год специалисты обучили и внедрили порядка 300 моделей искусственного интеллекта.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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