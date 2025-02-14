Собянин: Москва реализует около 100 проектов с использованием ИИ

Более 100 проектов с использованием искусственного интеллекта сейчас реализует правительство Москвы. О цифровизации жизни мегаполиса в личном блоге рассказал Сергей Собянин.

По словам мэра, нейросети сейчас активно используют в транспорте, медицине, образовании, строительстве и многих других сферах городского хозяйства. Только за прошлый год специалисты обучили и внедрили порядка 300 моделей искусственного интеллекта.

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