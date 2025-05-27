Спасатели "Автомобильных дорог" 309 раз выезжали на вызовы в Москве с начала года

Фото: пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы

Специалисты аварийно-спасательного формирования ГБУ "Автомобильные дороги" 309 раз выезжали на вызовы для помощи пострадавшим на столичных дорогах. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Всего в городе работают 6 аварийно-спасательных постов. Они располагаются около станций метро "Ховрино", "Щелковская", "Красногвардейская", "Ясенево", "Кунцево" и "Строгино". Основными задачами специалистов являются устранение последствий аварий, обеспечение безопасности людей и оказание первой помощи пострадавшим на МКАД и соседних магистралях.

Для этого они задействуют специальную технику, которая оснащена гидравлическим и пневматическим аварийно-спасательным инструментом, комплектом энергоснабжения и средствами пожаротушения. Также в каждом автомобиле присутствует все необходимое для оказания первой помощи.

Спасатели дежурят круглосуточно. На каждой смене состоят 24 специалиста и 6 диспетчеров. Выезды "Автомобильных дорог" координируются с Центром управления в кризисных ситуациях столичного управления МЧС РФ и центральным пунктом пожарной связи округов города.

Формирование работает на базе "Автомобильных дорог" с 2015 года. В настоящее время в него входят около 200 сотрудников.

Ранее инспекторы Московской административной дорожной инспекции (МАДИ) усилили патрулирование 5 столичных улиц в центре города. Под их контроль подпали 1-й Красногвардейский проезд, Комсомольская площадь и площадь Курского Вокзала, а также улицы Пресненский Вал и Дубининская. Это поможет повысить их пропускную способность и уменьшить количество ДТП.

