Инспекторы МАДИ усилили контроль на пяти улицах в центре Москвы

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

Инспекторы Московской административной дорожной инспекции (МАДИ) усилили патрулирование пяти столичных улиц в центре города. Об этом сообщает пресс-служба Дептранса.

С понедельника, 26 мая, под усиленный контроль сотрудников МАДИ подпадают 1-й Красногвардейский проезд, Комсомольская площадь и площадь Курского Вокзала, а также улицы Пресненский Вал и Дубининская. Именно в этих местах автомобилисты чаще всего паркуют свои машины под запрещающими знаками или на тротуарах, уточнили в департаменте.

Заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов пояснил, что усиление патрулирования на этих пяти улицах поможет повысить их пропускную способность и уменьшить количество ДТП.

"Благодаря работе инспекторов МАДИ здесь станет безопаснее как для водителей, так и для пешеходов", – отметил Ликсутов, призвав всех быть внимательнее и парковать автомобили только в разрешенных местах.

В столичном Дептрансе напомнили, что неправильно припаркованная машина может поспособствовать возникновению аварийных ситуаций, а также помешать проезду спецтехники. Чтобы избежать этого, инспекторы ежедневно следят за улично-дорожной сетью в Москве и выявляют участки с наибольшим количество нарушений правил дорожного движения.

Ранее инспекторы МАДИ усилили контроль на улице Авиаконструктора Петлякова, Большой Никитской и Базовской улицах, а также на Зеленом проспекте. О неправильной парковке можно сообщить, позвонив по номеру телефона 8 (495) 540-76-56.

