Динамический тариф на парковку станет доступен для автомобилистов еще на 58 участках улиц

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Зона действия динамического тарифа на парковку будет расширена на 58 участках улиц Москвы с 20 июня. Об этом сообщила пресс-служба столичного департамента транспорта.

Соответствующий тариф начал действовать на 5 улицах в центре города 1 ноября 2024 года. В течение каждого дня его работы цена за парковку опускалась до 0 рублей, особенно часто это происходило на площади Тверская Застава.

Зону действия системы решили расширить благодаря тому, что она помогла сбалансировать загруженность парковок, позволив водителям экономить время и деньги.

Динамический тариф – изменяющий стоимость стоянки механизм, зависящий от прогнозируемой загруженности парковочных мест. Стоимость начинается от 0 рублей при минимальной занятости и увеличивается по мере ее роста. С помощью системы водители могут заранее планировать маршрут и экономить время на поиск свободного места для автомобиля. Также это способствует равномерному распределению машин по парковке.

Помимо добавления в зону резидентных разрешений новых участков улиц, в этом году планируется еще одни трехэтапные изменения – они ожидаются 15 августа и 3 октября. Все нововведения согласованы с местными муниципальными депутатами. Подробнее об этом можно узнать на Едином транспортном портале.

Отмечается, что новые правила обеспечат местным жителям приоритет при парковке автомобиля рядом с домом. Таким образом, водители смогут быстрее находить свободные места благодаря увеличению их количества. Это также повлечет за собой более быстрое освобождение стояночных мест.

Вместе с тем платные парковки способствуют снижению числа нарушений правил остановки и стоянки, а также времени прибытия экстренных служб, что, в свою очередь, влияет на безопасность во всем городе.

При этом жители улиц, вошедших в зону резидентных разрешений, смогут продолжать парковаться бесплатно. Для этого нужно оформить разрешение на портале mos.ru, срок предоставления услуги – шесть рабочих дней.

Тем временем в Госдуме обсуждают законопроект, который позволит многодетным семьям использовать два бесплатных парковочных места. Сейчас в большинстве регионов, включая Москву, им положено одно такое разрешение.

Депутат Дмитрий Гусев отметил, что оба родителя активно участвуют в транспортировке детей, и расширение льготы устранит необходимость оплаты стоянки для второго родителя. Если законопроект примут, мера будет действовать по всей стране.

