Деньги от платных парковок направят на благоустройство 26 столичных дворов

В Москве продолжается программа благоустройства за счет средств от платных парковок. В этом году работы проведут в 26 дворах – в Северном Медведкове, Донском районе и Чертанове Центральном. Обновят детские и спортивные площадки, заменят освещение, установят скамейки, расширят тротуары и высадят деревья.

Жители могут сами выбрать объекты для обновления, обратившись к муниципальным депутатам. В прошлом году подобные проекты реализовали в Раменках, Дорогомилове и других районах – всего было модернизировано около тысячи дворов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.