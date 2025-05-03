Работу станций метро в центре Москвы ограничат 7 и 9 мая

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03 мая, 09:30

Город

Деньги от платных парковок направят на благоустройство 26 столичных дворов

Деньги от платных парковок направят на благоустройство 26 столичных дворов

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В Москве продолжается программа благоустройства за счет средств от платных парковок. В этом году работы проведут в 26 дворах – в Северном Медведкове, Донском районе и Чертанове Центральном. Обновят детские и спортивные площадки, заменят освещение, установят скамейки, расширят тротуары и высадят деревья.

Жители могут сами выбрать объекты для обновления, обратившись к муниципальным депутатам. В прошлом году подобные проекты реализовали в Раменках, Дорогомилове и других районах – всего было модернизировано около тысячи дворов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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