20 декабря, 07:45Город
Почти 100 дворов обновили на средства от платных парковок
Почти 100 дворов обновили на средства от платных парковок в этом году на северо-востоке Москвы. Установлены детские городки и спортплощадки, заменены бордюры, отремонтирован асфальт. При этом было учтено мнение жителей на счет того, какие работы нужны в первую очередь.
Для этого они обращались к муниципальным депутатам своего района. Деньги от оплаты стоянок направляют на благоустройство дворов ежегодно.
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