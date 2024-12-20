Почти 100 дворов обновили на средства от платных парковок в этом году на северо-востоке Москвы. Установлены детские городки и спортплощадки, заменены бордюры, отремонтирован асфальт. При этом было учтено мнение жителей на счет того, какие работы нужны в первую очередь.

Для этого они обращались к муниципальным депутатам своего района. Деньги от оплаты стоянок направляют на благоустройство дворов ежегодно.

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