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20 декабря, 07:45

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Почти 100 дворов обновили на средства от платных парковок

Почти 100 дворов обновили на средства от платных парковок

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Почти 100 дворов обновили на средства от платных парковок в этом году на северо-востоке Москвы. Установлены детские городки и спортплощадки, заменены бордюры, отремонтирован асфальт. При этом было учтено мнение жителей на счет того, какие работы нужны в первую очередь.

Для этого они обращались к муниципальным депутатам своего района. Деньги от оплаты стоянок направляют на благоустройство дворов ежегодно.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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