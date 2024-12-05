Лекции и мастер-классы пройдут в рамках проекта "Зима в Москве" 7 и 8 декабря

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В столице в рамках проекта "Зима в Москве" пройдут различные лекции, мастер-классы и тренировки 7 и 8 декабря. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Так, 7 декабря в детском парке имени Прямикова в павильоне у фонтана парикмахер и основатель бренда одежды Юлия Яриновская проведет лекцию "Погружение в мир цвета", где гостей познакомят с основами колористики и правилами сочетания цветов. В парке "Красная Пресня" в этот же день будет работать игротека.

Посетителям парка "Северное Тушино" бесплатно покажут ленту "Мэри Поппинс, до свидания" на борту подводной лодки Б-396 "Новосибирский комсомолец". Мероприятие организуют в рамках цикла "Кино в стиле ретро".

В парке "Ангарские пруды" в ходе лекции "Работа с убеждениями" гости изучат техники арт-терапии и нейрографики. На катке сада имени Баумана в субботу пройдет мастер-класс по фигурному катанию и игры на льду, а в парке "Ходынское поле" – мастер-класс, приуроченный к Международному дню гражданской авиации.

Кроме того, 7 и 8 декабря в Измайловском парке проведут тренировки по стретчингу.

В детском парке имени Прямикова 8 декабря Юлия Яриновская проведет лекцию-воркшоп "Стильная сказка". Также в воскресенье в парке Дружбы пройдет игровая программа "Зимние забавы", которую представит фолк-группа Grusha.

В парке "Северное Тушино" состоится очередная встреча экомастерской, в парке "Фили" проведут экологическую экскурсию "Зимующие птицы Солдатенковского парка", а на катке сада имени Баумана – исторический перформанс "Семейная жизнь аристократии, романтические прогулки и тайны усадеб".

Между тем жители и гости столицы смогут познакомиться с историей и архитектурой мегаполиса в рамках цикла предпраздничных мероприятий проекта "Зима в Москве". В первые зимние выходные пройдет "Исторический Новый год". Для гостей подготовили свыше 40 активностей, среди которых мастер-классы по реставрации, а также лекции известных московских экскурсоводов и краеведов.