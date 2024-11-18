Сергей Собянин рассказал о благоустройстве на западе Москвы

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В этом году на западе столицы благоустроили пять крупных общественных территорий. О результатах работ Сергей Собянин сообщил в своем личном блоге.

В Ново-Переделкине привели в порядок пустырь на Лукинской улице. Теперь там есть спортивный кластер, в состав которого вошли скейтпарк, памп-трек и площадка для экстремальных видов спорта. Поблизости сделана зона с тренажерами и комплексами для воркаута.

Неподалеку горожане смогут поиграть в мини-футбол или городки. Около полей также разместили спорткомплекс в стиле "русский ниндзя" с турниками, кольцами и канатами.

Для детей разных возрастов создали несколько игровых зон, при оборудовании которых использовались натуральные материалы. Установлены качели, карусели, песочницы, комплексы для лазания. Изюминкой игровой зоны стала "научная" детская площадка, которая состоит из отдельных моделей: "Слушай город", "Театр теней" и "Электрическая цепь".

Также в рамках благоустройства специалисты заменили асфальт в проездах и на тротуарах, обустроили парковку, установили велопарковки и сделали прогулочные маршруты. Для маломобильных и пожилых москвичей обустроили специальную площадку с инклюзивным оборудованием.

Для любителей прогулок проложили маршруты и сделали площадки тихого отдыха с лавочками и навесами. На берегу реки Алешинки появился новый настил, еще одна зона с шезлонгами и лавочками расположена у площадок для экстремальных видов спорта.

В Очаково-Матвеевском благоустроили долину реки Навершки. Сначала рабочие очистили дно реки и укрепили берега габионами, на которых сделали настилы с площадками отдыха. Там же поставили лавочки и качели с навесами.

Также в парке у воды обновили систему освещения и высадили деревья, появились деревянные навесы-арки и кормушки для птиц с резьбой в форме листьев. Кроме того, реконструировали детскую площадку с игровыми комплексами, горками и развивающими панелями, а также сделали спортивную зону для занятий воркаутом.

На территории прилегающих дворов обновили дорожки, привели в порядок детские и спортивные площадки, обустроили зоны отдыха и площадки для игры в баскетбол, волейбол и хоккей.

В 2023 году в микрорайоне Фили-Кунцево на пересечении Рублевского шоссе и Крылатской улицы преобразилась территория дошкольных корпусов школы № 1584, во дворах обновились 12 детских и четыре спортивных площадки, появилась зона для прогулок.

В этом сезоне комплексное благоустройство микрорайона завершилось. В рамках работ заменили асфальт в проездах и на тротуарах, обустроили парковку, установили велопарковки и создали маршруты для прогулок, отметил мэр.

Во дворе домов 22, корпусов 1, 24, корпусов 1 и 2, по Рублевскому шоссе сделали целый детский городок. Теперь дети могут поиграть в песочнице или игровом комплексе, покачаться на качелях, покататься с горки. Недалеко от площадок поставили лавочки и качели с навесами.

Для любителей спорта сделали комплекс с турниками и грушей для занятий боксом, тренажеры и столы для настольного тенниса. Также появилась зона для игры в шахматы.

Собянин рассказал, что обновленную детскую площадку получили жители дома 26, корпуса 4. Там установили игровые комплексы с горкой, элементом для лазания, карусель и качели. Кроме лавочек и качелей с навесом, там сделали необычные места отдыха из цельных камней.

В микрорайоне между проспектом Вернадского, Ленинским проспектом и улицей 26-и Бакинских Комиссаров благоустроили три дворовые территории. Там обновили детские и сделали спортивные площадки, зоны отдыха с лавочками, качелями и местом для игры в шахматы.

Для жителей с питомцами обустроили площадку для выгула собак с оборудованием для игр и дрессировки. Помимо этого, отремонтировали дорожки и обустроили спуски для маломобильных граждан.

В Крылатском привели в порядок территорию между Осенней улицей и Рублевским шоссе. Для горожан сделали лестничные марши к храму князя Владимира со стороны шоссе, а также пандусы для маломобильных москвичей. Обновили и расширили пешеходные связи на прилегающей территории. Для прихожан обустроили дополнительную парковку.

Территорию дополнительно озеленили, установили уличные фонари, архитектурно-художественную подсветку, поставили лавочки и качели с навесами.

Реализация проектов благоустройства позволила сделать качественное общественное пространство на западе столицы и создать дополнительные возможности для прогулок и отдыха местных жителей, подчеркнул мэр.

Ранее сообщалось, что за пять лет инвесторы благоустроили пять набережных общей протяженностью порядка четырех километров. При этом общая площадь приведенных в порядок набережных составила 330 тысяч квадратных метров.

Самая длинная из них находится в Нагатинском Затоне. После реконструкции там появились пляжная зона, променад с велодорожкой и зона для воркаута.