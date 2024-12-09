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09 декабря, 15:45

Экономика

"Торги Москвы": крупные помещения

"Торги Москвы": крупные помещения

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За 9 месяцев предприниматели приобрели на городских аукционах более 130 крупных коммерческих помещений площадью свыше 300 квадратных метров. У каких инвесторов востребованы такие помещения? Под какие виды бизнеса их приспосабливают?

Какие крупные объекты предлагает город в настоящее время? Как выгодно приобрести их? Об этом – в программе "Торги Москвы".

Информацию о новых лотах и процедуре торгов можно узнать на сайте Департамента города Москвы по конкурентной политике.

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Программа: Торги Москвы
экономикагородвидеоКонстантин Цыганков
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