"Торги Москвы": крупные помещения

За 9 месяцев предприниматели приобрели на городских аукционах более 130 крупных коммерческих помещений площадью свыше 300 квадратных метров. У каких инвесторов востребованы такие помещения? Под какие виды бизнеса их приспосабливают?

Какие крупные объекты предлагает город в настоящее время? Как выгодно приобрести их? Об этом – в программе "Торги Москвы".

Информацию о новых лотах и процедуре торгов можно узнать на сайте Департамента города Москвы по конкурентной политике.