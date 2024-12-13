"Зима в Москве": какие мероприятия пройдут в парках 14 и 15 декабря

Фото: пресс-служба департамента культуры города Москвы

В парках столицы 14 и 15 декабря состоится традиционная программа выходного дня в рамках проекта "Зима в Москве". Для участия в некоторых мероприятиях потребуется предварительная регистрация, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Так, в субботу, 14-го числа, в 11:00 состоится экскурсия по парку "Ходынское поле". Участники экскурсии смогут узнать об истории и особенностях парка, познакомиться с ключевыми культурными объектами и получить информацию об экологической обстановке в районе.

Также в 15:00 в парке "Ангарские пруды" пройдет лекция с элементами арт-терапии на тему "Работа с убеждениями". На занятии будут рассмотрены важные аспекты, связанные с формированием и влиянием убеждений на жизнь человека. Участники узнают, как убеждения определяют поведение, и освоят методы работы с ними.

В этот же день в парке "Сокольники" на Фонтанной площади с 16:00 до 19:00 состоится развлекательное мероприятие с активными играми в рамках гастролей Деда Мороза. В павильоне в 4-м Лучевом просеке будет организован мастер-класс по изготовлению новогодних открыток, снежинок и елочных украшений.

В саду имени Н. Э. Баумана состоятся "Зимние забавы". В 19:00 на катке пройдет мастер-класс по фигурному катанию и ледовые игры. Для посещения катка необходимо приобрести билет.

На следующий день, 15 декабря, с 11:00 до 12:00 для гостей и жителей столицы пройдет мастер-класс в экомастерской. В ходе мероприятия участники будут использовать чашки Петри для создания праздничной композиции. Затем участники клуба "Юный эколог" отправятся на прогулку по парку, где смогут познакомиться с его обитателями и попытаться определить, чьи следы они обнаружат на снегу.

В парке "Красная Пресня" в 12:00 состоится мастер-класс по каллиграфии, посвященный 120-летию со дня рождения цесаревича Алексея.

Проведет занятие Анастасия Конькова – кандидат исторических наук, доцент и преподаватель кафедры документоведения, аудиовизуальных и научно-технических архивов факультета архивоведения и документоведения историко-архивного института Российского государственного гуманитарного университета.

Кроме того, в Таганском парке в 11:00 пройдет детский спектакль "Новогоднее приключение Тоскуя Печалькина". В центре сюжета – гном, который похищает волшебные носки и оказывается в неизвестной деревне. Там он встречает Настюшку Стесняшкину, которая рассказывает ему о волшебной жар-птице, способной помочь гному вернуться домой.

В "Фили Холле" парка "Фили" пройдет концерт под названием "Музыкальное путешествие". На сцене прозвучат лучшие произведения русской и зарубежной классики в исполнении студентов Института современного искусства и Академического музыкального училища при Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского. Начало в 19:00.

Тем временем в Измайловском парке в выходные проходят занятия йогой. По субботам занятия начинаются в 12:00, по воскресеньям – в 10:00. Вход свободный.

Между тем конкурс-карнавал "Сне-гу-роч-ка!", квиз проекта "Молодежь Москвы" и другие молодежные мероприятия пройдут в столице в рамках проекта "Зима в Москве". Карнавал ВДНХ запланирован на 21 декабря и пройдет с 17:00 до 21:00. Датой квиза был выбран понедельник, 23 декабря. Игра начнется в 18:00 в мультиформатном пространстве "Молодежь Москвы".

Присоединиться к карнавалу и показать зрителям свои праздничные костюмы смогут все желающие. Побывать на мероприятии получат возможность все посетители, которые придут на каток в день его проведения.