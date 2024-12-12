ВДНХ отметит Всемирный день катания на коньках в рамках проекта "Зима в Москве"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Празднование Всемирного дня катания на коньках, который отмечается в начале зимнего сезона, состоится 15 декабря на ВДНХ. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

С 12:00 до 20:00 на самом большом катке столицы будут проходить разнообразные мероприятия: конкурсы, интеллектуальные игры, творческие мастерские и встречи с известными спортсменами. Всех участников ждут подарки, а победители соревнований и забегов получат особые призы.

Церемония открытия состоится в 12:00. В ней примут участие олимпийские чемпионы по конькобежному спорту Николай Гуляев, Лидия Скобликова и Светлана Журова, чемпион по легкой атлетике Юрий Борзаковский и футболист Алексей Смертин. Также на мероприятии будут присутствовать главы федераций зимних видов спорта.

Кроме того, в 13:10 пройдет мастер-класс по конькобежному спорту от чемпиона мира Дмитрия Лобкова. Также в течение дня все участники смогут получить автографы известных спортсменов, пробежаться по льду и выиграть ценные призы. Завершит программу выступление музыкальной группы.

Чтобы попасть на мероприятие, необходимо приобрести билет на каток. Сделать это можно на официальных сайтах ВДНХ и катка.

Между тем в саду имени Баумана покажут фильмы из коллекции Государственного фонда в рамках проекта "Зима в Москве". Посетители смогут насладиться прогулками на свежем воздухе и погрузиться в атмосферу новогодних праздников за просмотром советских кинолент.

Показ фильма "Раз, два – горе не беда!" состоится 15 декабря. В фильме рассказывается история солдата Ивана, который вернулся с победой над драконом. 21 декабря гостям и жителям столицы покажут фильм "Королевство кривых зеркал", а 28-го числа посетители смогут увидеть представление по мотивам сказки "Огонь, вода и медные трубы".