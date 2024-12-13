Конкурс-карнавал на катке ВДНХ и новогодний квиз пройдут в рамках "Зимы в Москве"

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Конкурс-карнавал "Сне-гу-роч-ка!", квиз проекта "Молодежь Москвы" и другие молодежные мероприятия пройдут в столице в рамках проекта "Зима в Москве", передает портал мэра и правительства города.

Карнавал ВДНХ запланирован на 21 декабря и пройдет с 17:00 до 21:00. Датой квиза был выбран понедельник, 23 декабря. Игра начнется в 18:00 в мультиформатном пространстве "Молодежь Москвы".

"Новый год как один из самых теплых семейных праздников всегда вдохновляет на новые свершения, победы и добрые поступки. В его преддверии мы решили провести несколько событий, которые привнесут в жизнь москвичей атмосферу приближающегося чуда", – приводит портал слова руководителя проекта "Молодежь Москвы" Маргариты Савинкиной.

Присоединиться к карнавалу и показать зрителям свои праздничные костюмы смогут все желающие. Побывать на мероприятии получат возможность все посетители, которые придут на каток в день его проведения.

Задача конкурсантов – создать необычный и запоминающийся образ Снегурочки, Деда Мороза или прочих новогодних героев. Авторам лучших костюмов планируется вручить памятные призы и подарки.

Во время карнавала гостям катка предложат надеть карнавальные маски, кокошники Снегурочки и шапки Деда Мороза. Кроме того, для них будет организовано выступление молодых артистов, в рамках которого удастся послушать танцевальный диджей-сет с новогодними треками и принять участие в квесте на зимнюю тематику.

Новогодний квиз в мультиформатном пространстве "Молодежь Москвы" даст участникам возможность проверить свои знания в вопросах, связанных с праздничным оформлением столицы, новогодними фильмами, блюдами и традициями. В общей сложности для них подготовят пять категорий заданий, каждая из которых будет содержать по пять вопросов.

После завершения квиза будут определены три лучшие команды, участников которых наградят памятными новогодними призами. Зарегистрироваться на событие можно на портале "Молодежь Москвы".

Кроме того, в рамках проекта "Зима в Москве" состоится благотворительный хоккейный матч. Участие в нем примут команды "Легенды хоккея" и "Сборная блогеров". Игра пройдет 14 декабря на ледовом катке по адресу Сухонская улица, дом 6, строение 1. Мероприятие начнется в 15:00, однако гости начнут собираться с 14:00.