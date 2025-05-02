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02 мая, 16:08

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Губернатор Воробьев: последствия циклона на дорогах Подмосковья устранят до конца дня

Губернатор назвал срок устранения последствий циклона на дорогах Подмосковья

Фото: телеграм-канал "Воробьев LIVE"

Последствия циклона на дорогах Московской области будут устранены до конца дня, заявил губернатор региона Андрей Воробьев в эфире телеканала "Россия 24".

Глава Подмосковья уточнил, что речь идет как о региональных, так и о муниципальных дорогах. Он также обратил внимание, что в том случае, если специалисты не заметят каких-то проблем самостоятельно, то о них должны будут сообщить жители муниципалитетов.

Вместе с тем губернатор указал, что ликвидация последствий непогоды до 23:00 по московскому времени даст властям региона возможность "полностью перезапустить там, где необходимо, отопление, горячее водоснабжение, работу очистных [сооружений], ВЗУ".

"Эта авария была очень заметной для этих территорий, и наша задача сейчас совместно отработать все заявки жителей", – резюмировал Воробьев.

В Подмосковье в ночь на 2 мая выпало от 21 до 25 миллиметров осадков в самых разных районах. Такие показатели соответствуют 35% от месячной нормы осадков.

Из-за аномальных погодных условий электричество отключилось в более чем 90 населенных пунктах Подмосковья. По всей области обесточены 237 линий электропередачи, 4,4 тысячи трансформаторных подстанций, что затронуло 26 тысяч человек.

Рекордное за 116 лет количество осадков выпало в Москве

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