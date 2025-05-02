Подача тепла будет восстановлена для жилых домов и соцучреждений Домодедово

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

В первую очередь отопление будет восстановлено в жилых домах и социальных учреждениях Домодедово. Об этом сообщила в своем телеграм-канале глава городского округа Евгения Хрусталева.

Она отметила, что подключить к отоплению все дома сразу технически невозможно. Это сложный процесс, который требует времени и слаженной работы коммунальных служб.

"Просим отнестись с пониманием. Держу вопрос на контроле", – написала глава округа.

Ранее сообщалось, что из-за аномальных погодных условий электричество отключилось в более чем 90 населенных пунктах Подмосковья. По всей области обесточены 237 линий электропередачи, 4,4 тысячи трансформаторных подстанций, что затронуло 26 тысяч человек.

По словам главы региона Андрея Воробьева, на местах работает 200 аварийных бригад. Специалисты устраняют последствия непогоды.