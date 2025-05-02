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02 мая, 10:43

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ЦОДД призвал использовать городской транспорт из-за дождя и снега в Москве

Москвичей призвали пересесть на городской транспорт из-за дождя и снега

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Специалисты Центра организации дорожного движения (ЦОДД) рекомендует москвичам и гостям столицы пользоваться городским транспортом в условиях непогоды, передает пресс-служба Дептранса Москвы.

Вместе с тем сотрудники центра призвали горожан выезжать только на зимней резине, а также заранее снижать скорость при приближении к пешеходным переходам и избегать резких маневров. Кроме того, автомобилистам напомнили о необходимости соблюдать скоростной режим, дистанцию и не отвлекаться на телефон во время движения.

За ситуацией на дороге продолжают круглосуточно следить сотрудники Ситуационного центра и экипажи Дорожного патруля ЦОДД.

В ночь на 2 мая в Москве выпало 14 миллиметров снега, что соответствует 22% от месячной нормы осадков для мая. Такие данные были зафиксированы на метостанциях на ВДНХ и Балчуге. При этом в Тушино выпало 11 миллиметров снега.

В столичном Дептрансе предупредили, что в связи с непогодой москвичи могут столкнуться с локальными задержками наземного транспорта. При этом некоторые маршруты могут быть оперативно изменены.

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